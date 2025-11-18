Таиланд депортировал прожившего два года без визы в стране россиянина

Власти Таиланда депортировали прожившего 22 месяца без визы в стране россиянина

Власти Таиланда депортировали прожившего почти два года без визы в стране россиянина. Об этом РИА Новости сообщили в Центре временного содержания иммиграционной полиции страны Азии, в котором находился соотечественник после ареста в августе 2025 года.

«Гражданин России Борисов Роман сегодня был депортирован из Таиланда прямым авиарейсом Бангкок — Москва», — рассказали в Центре. Уточняется, что он прожил на территории азиатского государства 22 месяца.

Россияне могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней. Также они могут въехать в страну по туристической визе на 60 дней, а потом платно продлить ее действие еще на 30 дней. За нарушение иностранцу грозит штраф, депортация на родину и внесение в черный список, что исключает возможность въезжать в Таиланд повторно на протяжении длительного времени.

Ранее сообщалось, что власти страны Азии намерены запретить повторный визаран без уважительного повода. Теперь в Таиланде будут тщательнее проверять иностранцев, которые въезжают на территорию после краткосрочного выезда.