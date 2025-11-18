Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:34, 18 ноября 2025Путешествия

Таиланд депортировал прожившего два года без визы в стране россиянина

Власти Таиланда депортировали прожившего 22 месяца без визы в стране россиянина
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

Власти Таиланда депортировали прожившего почти два года без визы в стране россиянина. Об этом РИА Новости сообщили в Центре временного содержания иммиграционной полиции страны Азии, в котором находился соотечественник после ареста в августе 2025 года.

«Гражданин России Борисов Роман сегодня был депортирован из Таиланда прямым авиарейсом БангкокМосква», — рассказали в Центре. Уточняется, что он прожил на территории азиатского государства 22 месяца.

Материалы по теме:
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025

Россияне могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней. Также они могут въехать в страну по туристической визе на 60 дней, а потом платно продлить ее действие еще на 30 дней. За нарушение иностранцу грозит штраф, депортация на родину и внесение в черный список, что исключает возможность въезжать в Таиланд повторно на протяжении длительного времени.

Ранее сообщалось, что власти страны Азии намерены запретить повторный визаран без уважительного повода. Теперь в Таиланде будут тщательнее проверять иностранцев, которые въезжают на территорию после краткосрочного выезда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной

    Самолет выкатился за пределы ВПП в российском аэропорту

    Россиянам рассказали о размере пособия по больничному листу в 2026 году

    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о перезапуске переговоров

    В Кремле заявили о последствиях для Киева после одного события

    Политолог объяснил стремление Киева совершить покушение на Шойгу медийным эффектом

    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Уиткоффа

    Кремль отреагировал на «историческое соглашение» Зеленского и Макрона

    В Кремле высказались о работе нового главы Минтранса

    Назван простой способ снизить давление и защитить сердце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости