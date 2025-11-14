Путешествия
14:02, 14 ноября 2025Путешествия

Жить в Таиланде месяцами станет сложнее

Власти Таиланда намерены запретить визаран без уважительного повода
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Жить в Таиланде месяцами станет сложнее — власти намерены запретить повторный визаран без уважительного повода. Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на миграционную службу страны.

Пресс-секретарь иммиграционного бюро страны Ченгрон Римпади заявил, что власти будут тщательнее проверять иностранцев, которые въезжают на территорию после краткосрочного выезда. По их словам, иностранцы могут использовать многократные визараны для участия в незаконной деятельности — онлайн-мошенничестве, отмывании денег, нелицензируемых бизнес-процессах. В настоящее время россияне могут находиться на территории Таиланда до 90 дней без визы.

Уточняется, что теперь пограничники будут отказывать во въезде в страну иностранцам, которые осуществили визаран более двух раз без уважительного повода. Такие путешественники перед возвращением должны будут подать заявку на получение визы. Кроме того, власти страны Азии запретят лицам, находящимся в международном розыске, въезжать и в приграничные районы страны. Также депортированным ранее из Мьянмы и Таиланда туристам навсегда запретят повторный въезд на территорию государств.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Госдепартамент США направил всем дипломатическим представительствам страны распоряжение учитывать при одобрении виз состояние здоровья заявителя, в частности наличие хронических заболеваний. Таким образом, лицам с подобными проблемами со здоровьем может быть отказано во въезде.

