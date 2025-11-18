Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине

Трамп: В связи с завершением восьми войн, и еще одна будет закончена очень скоро

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине, пишут РИА Новости.

Однако американский лидер заявил об этом не напрямую. Но Трамп уже много раз указывал на то, что надо увеличить список завершенных войн.

«Я хочу, чтобы люди признали мою отличную работу в области ценообразования и доступности, потому что мы значительно снизили цены,… а также в связи с завершением восьми войн, и еще одна будет довольно скоро, я считаю», — высказался Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтон не исключает вариант развертывания наземной военной операции в Венесуэле.