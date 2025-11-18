Трамп высказался о проведении наземной военной операции в Венесуэле

Трамп допустил проведение наземной операции в Венесуэле

Вашингтон не исключает вариант развертывания наземной операции в Венесуэле. Об этом завил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, трансляция пресс-конференции опубликована на YouTube.

Один из представителей СМИ задал главе Белого дома вопрос, готов ли он «исключить что-либо на данном этапе», в том числе речь шла об использовании наземных войск. Американский лидер в ответ сказал, что ничего не исключает, в этом плане необходимо «решить вопрос Венесуэлой».

Накануне сообщалось, что Трамп отметил желание Венесуэлы вступить в переговорный процесс после того, как США начали операцию против наркокартелей в Карибском море.

В ночь на 14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции «Южное копье». По его словам, миссия должна защитить Соединенные Штаты и изгнать наркоторговцев, убивающих людей.