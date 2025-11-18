В Кремле отреагировали на слова Зеленского о перезапуске переговоров

Песков: Готовность Киева к переговорам можно оценить после заявлений Зеленского

Готовность Киева к переговорам с Москвой можно лишь оценить после заявлений президента Украины Владимира Зеленского, которые прольют свет на его идеи. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока мы ничего не можем видеть в этом шаге, потому что мы не знаем, о чем идет речь. Когда мы узнаем, мы сможем сказать, видим мы что-то или не видим», — рассказал пресс-секретарь президента России.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что отправится в Турцию. Там он намерен активизировать переговоры об окончании конфликта.

Кроме того, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) допустил, что Зеленский в ходе визита в Турецкую республику может встретиться со своим «кошельком», бизнесменом Тимуром Миндичем. Он бежал с Украины накануне обысков со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).