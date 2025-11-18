В Раде запаниковали из-за «национальной катастрофы» после скандала с Зеленским

Депутат Рады Кучеренко: Правительство привело Украину к национальной катастрофе

Украинское правительство довело страну до национальной катастрофы из-за коррупции, некомпетентности и неумения справляться с актуальными вызовами. С таким заявлением выступил замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Новини.LIVE».

«Они себя считают какими-то умными, очень опытными, а это реальная национальная катастрофа, потому что правительство не готово к реальным адекватным вызовам, которые сегодня испытывает Украина», — считает парламентарий.

Политик также рассказал, что предпринимал попытки узнать, по какой причине так долго расследовались коррупционные преступления, если можно было провести следственные действия еще год назад.

Ранее политолог Владимир Шаповалов назвал последствия коррупционного скандала на Украине. По его мнению, президент Владимир Зеленский вывел коррупцию в стране на новый уровень, прикрываясь введенным военным положением.