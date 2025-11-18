Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:59, 18 ноября 2025Бывший СССР

В Раде запаниковали из-за «национальной катастрофы» после скандала с Зеленским

Депутат Рады Кучеренко: Правительство привело Украину к национальной катастрофе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Украинское правительство довело страну до национальной катастрофы из-за коррупции, некомпетентности и неумения справляться с актуальными вызовами. С таким заявлением выступил замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Новини.LIVE».

«Они себя считают какими-то умными, очень опытными, а это реальная национальная катастрофа, потому что правительство не готово к реальным адекватным вызовам, которые сегодня испытывает Украина», — считает парламентарий.

Политик также рассказал, что предпринимал попытки узнать, по какой причине так долго расследовались коррупционные преступления, если можно было провести следственные действия еще год назад.

Ранее политолог Владимир Шаповалов назвал последствия коррупционного скандала на Украине. По его мнению, президент Владимир Зеленский вывел коррупцию в стране на новый уровень, прикрываясь введенным военным положением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский газовый проект столкнутся с неожиданной проблемой

    Представитель ВСУ раскрыл причину максимальных потерь украинских солдат

    Посольство отреагировало на задержание россиянина в Сингапуре

    Стало известно о желании окружения Зеленского уволить Ермака

    На Западе оценили возможность истребителей Rafale повлиять на ход СВО

    Премьер Грузии ответил на вопрос о передаче Саакашвили Киеву

    Российский школьник попался на диверсии в Подмосковье

    Раскрыты передававшие данные о российских военных две шпионки

    В России отреагировали на закупку Украиной 100 французских истребителей Rafale

    Парам назвали укрепляющее отношения лучше секса занятие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости