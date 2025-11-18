Карасин связал готовность Киева продолжить переговоры с коррупционным скандалом

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин связал готовность президента Украины Владимира Зеленского активизировать переговоры с Россией с коррупционным скандалом в Киеве. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

Складывается впечатление, что Зеленский бежит от позора своей команды, связанной с коррупционным скандалом, который разгорается сейчас в самом Киеве, который грозит полной потерей доверия граждан Украины к так называемым лидерам Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«То, что говорит Зеленский о переговорах, неизвестно в Москве, с кем он там собирается вести переговоры, когда вести переговоры — это все открытый вопрос. Мы уже привыкли к подобного рода заявлениям о мало кому известных мероприятиях. Будем, конечно, внимательно следить за развитием событий», — добавил Карасин.

Сенатор напомнил, что Москва не только готова к переговорам, но и проводит встречи в основном гуманитарного порядка.

«Тема остается на поверхности, естественно. Но любые переговоры должны быть подготовлены, а не проводить их с бухты-барахты, как это привык делать вечно ездящий и вымаливающий дополнительные сотни миллионов долларов Зеленский», — заключил Карасин.

Ранее президент Украины заявил о визите в Турцию для активизации переговоров с Россией. По словам Зеленского, у Киева есть наработанные решения по урегулированию конфликта, которые он готов предложить партнерам.

