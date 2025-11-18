В ямальском Ноябрьске до конца года сдадут шесть домов для расселения аварийного жилья

В Ноябрьске до конца года планируется сдать шесть многоквартирных домов, предназначенных для расселения аварийного жилищного фонда. Более 350 семей получат новые квартиры, а часть жилья будет направлена на реализацию других жилищных программ.

Новостройки расположены в микрорайоне «М» на улице Изыскателей. Как сообщил глава Ноябрьска Алексей Романов, один четырехэтажный дом уже полностью готов к заселению. В квартирах установлена сантехника и подключены электроплиты, а на прилегающей территории выполнено благоустройство: заасфальтированы проезды и тротуары, обустроена парковка, проведено озеленение и установлены детские и спортивные площадки. В ближайшее время в этом доме начнется заселение.

Глава города отметил, что микрорайон уже обеспечен социальной инфраструктурой, включая гимназию № 1 и два детских сада — «Аленький цветочек» и «Мальвина», в котором в настоящее время завершается капитальный ремонт.

«В рамках программы "Развитие застроенной территории" в микрорайоне предусмотрено строительство 17 многоквартирных домов на 1124 квартиры. Губернатор Ямала Дмитрий Андреевич Артюхов неоднократно подчеркивал, что расселение аварийного фонда и решение жилищных вопросов жителей округа – это приоритет в работе всех муниципалитетов», — сказал Алексей Романов.

Это будет уже второй дом в микрорайоне, заселенный в текущем году в рамках расселения аварийного жилья. Летом новоселы получили ключи от новостройки на 96 квартир. Еще пять домов будут готовы принять жителей в начале следующего года.

В Ноябрьске продолжается активное строительство. Общий объем возводимого жилья достигает почти 90 тысяч квадратных метров. Помимо социального, в городе строятся и коммерческие дома — застройщикам предоставлена территория для возведения более 75 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 1351 квартиру.

В настоящее время на Ямале близится к завершению программа по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилья, задача по которой была поставлена губернатором Дмитрием Артюховым. За семь лет новые квартиры получили около 23 тысяч семей, что позволило улучшить жилищные условия примерно 62 тысячам жителей округа.