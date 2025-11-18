Военблогер заявил о катастрофе для ВСУ в Запорожской области

Подоляка: Падение Терноватого станет катастрофой для ВСУ в Запорожской области

Падение обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Терноватом Запорожской области станет катастрофой для Киева. Об этом заявил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Он отметил, что российские войска могут выйти к населенному пункту через поселок Заречное. По словам Подоляки, это стало возможно после взятия села Нечаевка.

«Падение Терноватого, для ВСУ это станет еще одной большой катастрофой на данном участке. И до него нам после взятия под контроль Нечаевки осталось немногим более трех километров», — написал он.

Ранее стало известно, что российские войска берут в клещи Гуляйполе Запорожской области. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», Вооруженные силы России продвинулись у Ровнополья и Яблоково.