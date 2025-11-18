Интернет и СМИ
Живущий в США журналист-иноагент раскрыл проблемы Америки

Журналист Кучер счел зависимость от транквилизаторов проблемой США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Живущий в США российский журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом в реестр иноагентов) раскрыл существующие в Америке проблемы. В видео на своем YouTube-канале он заявил, что для Соединенных Штатов характерны те же негативные тренды, что и для многих других стран мира.

«Америку накрывают те же проблемы, что накрывают весь мир. Это зависимость от социальных сетей, это зависимость от транквилизаторов, на которых сидит огромная часть американцев, и от антидепрессантов», — сказал журналист.

Кучер добавил, что в США обострилось противостояние сторонников республиканской и демократической партий. Вместе с тем он отметил, что американцы стали реже совершать тяжкие преступления. «Я не считаю, что Америка сейчас хуже, чем она была 20 или 30 лет назад», — констатировал журналист.

Ранее живущая в США российская блогерша Нелли Андерсон опровергла расхожий стереотип об Америке. Она заявила, что у учителей в этой стране невысокие зарплаты.

