Живущая в США российская блогерша опровергла расхожий стереотип об Америке

Блогерша Nellifornication заявила, что у учителей в США низкие зарплаты
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Кадр: @nellifornication_life

Живущая в США блогерша из России Нелли Андерсон, также известная как Nellifornication, заявила, что у учителей в Америке низкие зарплаты. Стереотип о высоком заработке педагогов в этой стране она опровергла в видео на своем YouTube-канале.

«Вопреки расхожему мнению, учителя в Америке получают мало. (...) Работа очень сложная, и нет, оплачивается она не очень хорошо», — рассказала блогерша.

Nellifornication уточнила, что средняя зарплата педагогов в школе, где учатся ее дети, — порядка пяти тысяч долларов (406 тысяч рублей по текущему курсу). Она пояснила, что в Калифорнии такая сумма — это прожиточный минимум.

Блогерша также рассказала, что большие зарплаты в США получают врачи. Вместе с тем, по ее словам, медикам приходится платить много налогов.

Ранее Андерсон развеяла другой популярный миф об Америке. Блогерша заявила, что в США, как и в других странах, есть бюрократия.

