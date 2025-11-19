Ценности
11:14, 19 ноября 2025Ценности

52-летняя Юлия Высоцкая опубликовала кадры в бюстгальтере и пальто

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала кадры в бюстгальтере и пальто
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @juliavysotskayaofficial

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала кадры в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость предстала в магазине в черном удлиненном пальто и серых штанах с высокой талией. При этом верхнюю одежду она расстегнула, демонстрируя черный бюстгальтер.

В качестве обуви она выбрала черные лаковые лодочки. Образ дополнили серая массивная сумка и очки.

В октябре Юлия Высоцкая раскрыла правду о пластике. Знаменитость в разговоре с бывшим главным редактором Tatler Russia Ксенией Соловьевой призналась, что не стала бы публично заявлять о проделанных операциях.

    Все новости