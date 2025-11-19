Испугавшиеся обысков россиянки потеряли почти сотню миллионов рублей

В Нижнем Новгороде женщина и ее дочь отдали аферистам 85 млн рублей

В Нижнем Новгороде 59-летняя местная жительница и ее 32-летняя дочь передали аферистам сбережения на сумму 84,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По версии следствия, несколько дней женщинам звонили люди, которые представлялись сотрудниками портала «Госуслуги», а также контролирующих и силовых структур. Аферисты заявили, что нижегородки подозреваются в финансировании недружественной страны, и для избежания обысков потребовали передать все ценности курьерам для так называемого декларирования.

Жертвы выполнили требования. В одном из скверов города они четыре раза встречались с курьерами и передали им 300 золотых инвестиционных монет, золотые слитки общим весом 2,5 килограмма, 24,2 миллиона рублей наличными и 40 тысяч долларов США. Дополнительно женщины по указанию мошенников сняли со счетов и перевели неизвестным еще 7,7 миллиона рублей.

