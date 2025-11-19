Российский пенсионер поговорил с «заботливыми» людьми и потерял 49 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в соучастии с мошенниками, обманувшими пенсионера. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении МВД.
По данным полиции, мошенники обрабатывали 80-летнего пенсионера с 13 октября по 3 ноября, представляясь сотрудниками различных силовых ведомств. Мошенники убедили пожилого мужчину, что заботятся о сохранности его накоплений, и уговорили отдать все деньги курьеру. В результате он лишился 49 миллионов рублей.
17 ноября сыщики уголовного розыска у дома 34 по Наличной улице задержали 49-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в причастности к этому преступлению.
Ранее МВД предупредило, что мошенники рассылают документы от имени ФСБ и Роскомнадзора.