Российский пенсионер поговорил с «заботливыми» людьми и потерял 49 миллионов рублей

В Петербурге задержали соучастника мошенников, укравших 49 млн руб. у пенсионера

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в соучастии с мошенниками, обманувшими пенсионера. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении МВД.

По данным полиции, мошенники обрабатывали 80-летнего пенсионера с 13 октября по 3 ноября, представляясь сотрудниками различных силовых ведомств. Мошенники убедили пожилого мужчину, что заботятся о сохранности его накоплений, и уговорили отдать все деньги курьеру. В результате он лишился 49 миллионов рублей.

17 ноября сыщики уголовного розыска у дома 34 по Наличной улице задержали 49-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в причастности к этому преступлению.

Ранее МВД предупредило, что мошенники рассылают документы от имени ФСБ и Роскомнадзора.