Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:21, 19 ноября 2025Силовые структуры

Российский пенсионер поговорил с «заботливыми» людьми и потерял 49 миллионов рублей

В Петербурге задержали соучастника мошенников, укравших 49 млн руб. у пенсионера
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: marishkaSm / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в соучастии с мошенниками, обманувшими пенсионера. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении МВД.

По данным полиции, мошенники обрабатывали 80-летнего пенсионера с 13 октября по 3 ноября, представляясь сотрудниками различных силовых ведомств. Мошенники убедили пожилого мужчину, что заботятся о сохранности его накоплений, и уговорили отдать все деньги курьеру. В результате он лишился 49 миллионов рублей.

17 ноября сыщики уголовного розыска у дома 34 по Наличной улице задержали 49-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в причастности к этому преступлению.

Ранее МВД предупредило, что мошенники рассылают документы от имени ФСБ и Роскомнадзора.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался». Спецпосланник Трампа отменил встречи с Зеленским и Ермаком в Турции

    Пропуск врачом запятой в рецепте привел к смерти ребенка

    Патриарх Кирилл по-новому раскрыл смысл заповеди «не убий»

    Депутат Рады сообщил о новых антикоррупционных обысках на Украине

    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    АЗС российской компании в Финляндии приготовились к закрытию

    Марат Башаров прокомментировал свою тайную свадьбу

    Российский пенсионер поговорил с «заботливыми» людьми и потерял 49 миллионов рублей

    Изувеченная в Дубае украинская модель сообщила об угрозах

    Москвичам пообещали зиму с аномалией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости