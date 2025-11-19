Медведчук: Запад использует Украину как таран против России

Страны Запада используют Украину как таран против России. Об этом рассказал экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Коллективный Запад сразу рассматривал ее как таран против России, и для этого были использованы сотни миллиардов долларов сначала на идеологическую обработку населения, а потом и на вооружение», — рассказал политик.

По его словам, по этой причине Украине не суждено было стать мостом между Европой и Россией, а сама ситуация пошла на пользу коррупционерам, поскольку коррупция является настоящим проклятием современного украинского государства.

Ранее Медведчук заявил, что власти Украины избавились от оппозиции, поэтому президента страны Владимира Зеленского сложно свергнуть. Он добавил, что Киев мешает работе антикоррупционных ведомств в стране.