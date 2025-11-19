В Италии предложили создать новый орган для борьбы против России

Глава МО Италии Крозетто предложил создать новый орган для борьбы против России

Глава министерства обороны Италии Гвидо Крозетто предложил создать в Европе новый орган для борьбы против России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на опубликованный ведомством 125-страничный документ.

По словам Крозетто, Москва якобы ответственна за катастрофические гибридные атаки против стран НАТО. «Мы подвергаемся нападению, и гибридные бомбы продолжают падать: время действовать — сейчас», — написал он.

Политик считает, что у Запада есть необходимые для ответа инструменты, но из-за внутриполитических процессов и медленного принятия решений на основе консенсуса в Европейском союзе (ЕС) и НАТО его контрмеры «постоянно отстают» от действий России. Для решения этой проблемы Крозетто предложил создать Европейский центр противодействия гибридным войнам — киберподразделение численностью 1500 человек — а также привлечь военных специалистов в сферах искусственного интеллекта, защиты цепочек поставок и борьбы с дезинформацией.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер призвал страны Европы занять более агрессивную позицию в отношении России. По его словам, европейским союзникам Украины следует приступить к реализации планов по использованию замороженных российских активов для покрытия военных расходов Киева. «Пришло время для них действовать смело», — заявил дипломат.