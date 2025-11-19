Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:37, 19 ноября 2025Мир

В Италии предложили создать новый орган для борьбы против России

Глава МО Италии Крозетто предложил создать новый орган для борьбы против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Глава министерства обороны Италии Гвидо Крозетто предложил создать в Европе новый орган для борьбы против России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на опубликованный ведомством 125-страничный документ.

По словам Крозетто, Москва якобы ответственна за катастрофические гибридные атаки против стран НАТО. «Мы подвергаемся нападению, и гибридные бомбы продолжают падать: время действовать — сейчас», — написал он.

Политик считает, что у Запада есть необходимые для ответа инструменты, но из-за внутриполитических процессов и медленного принятия решений на основе консенсуса в Европейском союзе (ЕС) и НАТО его контрмеры «постоянно отстают» от действий России. Для решения этой проблемы Крозетто предложил создать Европейский центр противодействия гибридным войнам — киберподразделение численностью 1500 человек — а также привлечь военных специалистов в сферах искусственного интеллекта, защиты цепочек поставок и борьбы с дезинформацией.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер призвал страны Европы занять более агрессивную позицию в отношении России. По его словам, европейским союзникам Украины следует приступить к реализации планов по использованию замороженных российских активов для покрытия военных расходов Киева. «Пришло время для них действовать смело», — заявил дипломат.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Его встретил уехавший с Украины на фоне скандала экс-глава Минобороны Умеров

    Появились новые детали о прошлом пропавшего в тайге с семьей бизнесмена Усольцева

    Стали известны все участники стыковых матчей за выход на ЧМ-2026

    Польша объявила о закрытии последнего консульства России в стране

    Аварию со сгоревшими заживо россиянами сняли на видео от «первого лица»

    На Западе признали необходимость залезть в долги ради Украины

    В Подмосковье из незаконного оборота изъяли почти 8 тысяч бутылок алкоголя

    На оборонном заводе России вскрылись новые махинации

    Глава офиса Зеленского рассказал о поездке по возобновлению переговоров

    Уиткофф отменил встречу с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости