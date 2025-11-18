Мир
13:48, 18 ноября 2025Мир

США призвали Европу занять более агрессивную позицию в отношении России

Уитакер призвал Европу занять более агрессивную позицию в отношении России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Marta Fiorin / Reuters

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер призвал страны Европы занять более агрессивную позицию в отношении России. Слова дипломата приводит агентство Bloomberg.

Уитакер заявил, что европейским союзникам США следует приступить к реализации планов по использованию замороженных российских активов для покрытия военных расходов Украины. Он отметил, что эти меры станут «значительным шагом» в деле обеспечения финансирования Киева на ближайшие несколько лет.

«Я думаю, что это также будет свидетельствовать о новом этапе — более агрессивной Европе. Пришло время для них действовать смело», — подчеркнул дипломат.

Ранее издание Politico сообщило, что Бельгия не одобрит использование замороженных российских активов до тех пор, «пока не будет знать в деталях, о чем идет речь». Руководство страны по-прежнему добивается от Европейского союза разделения потенциальных рисков.

