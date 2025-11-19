На Украине заявили о табуне российских БПЛА в небе

Над Украиной заметили более 40 БПЛА

В небе над Украиной заметили более 40 российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О табуне дронов сообщило издание Инсайдер в своем Telegram-канале.

«Табун БПЛА курсом на Киевщину, второй — на Полтавщину. Всего более 40 дронов над Украиной», — говорится в сообщении.

Ранее в Измаиле Одесской области загорелось оборудование для перекачки газа на судне после атаки на него. К ликвидации последствий удара были привлечены подразделения спасателей, роботизированные комплексы и другие необходимые службы.

