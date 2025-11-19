Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:12, 19 ноября 2025Бывший СССР

На Украине заявили о табуне российских БПЛА в небе

Над Украиной заметили более 40 БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В небе над Украиной заметили более 40 российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О табуне дронов сообщило издание Инсайдер в своем Telegram-канале.

«Табун БПЛА курсом на Киевщину, второй — на Полтавщину. Всего более 40 дронов над Украиной», — говорится в сообщении.

Ранее в Измаиле Одесской области загорелось оборудование для перекачки газа на судне после атаки на него. К ликвидации последствий удара были привлечены подразделения спасателей, роботизированные комплексы и другие необходимые службы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о заходе армии России в центр Северска

    На Украине заявили о табуне российских БПЛА в небе

    Путин раскрыл роль России в стабильности мирового энергетического рынка

    Российский посол в Японии предупредил о рисках эскалации из-за военного альянса

    Палата представителей США проголосовала за публикацию файлов Эпштейна

    ВС России ударили по критической инфраструктуре в Харьковской области

    Депутат Рады опроверг информацию о предстоящей встрече Ермака и Залужного

    Медведев провел встречу с Хинштейном

    Эколог раскрыл последствия ноябрьского потепления в Москве

    Военкор оценил штурм Северска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости