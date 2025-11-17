В регионе Украины загорелось судно с газом после удара БПЛА

УНН: В Измаиле загорелось оборудование для перекачки газа после атаки на судно

В Измаиле Одесской области загорелось оборудование для перекачки газа на судне после атаки на него. Об этом пишет украинское агентство «Украинские национальные новости» (УНН) со ссылкой на министерство развития общин и территорий страны.

По данным ведомства, на месте происшествия работает оперативный штаб. К ликвидации последствий удара привлечены подразделения спасателей, роботизированные комплексы и другие необходимые службы.

Сообщается и о том, что оснований для эвакуации населения в ближайших районах пока нет.

«Интерфакс-Украина» позже уточнило, что загорелось оборудование для перекачки газа на борту турецкого гражданского судна LPG ORINDA.

Через реку Дунай, у которой находится Измаил, расположена румынская деревня Плауру. Ранее власти Румынии в связи с инцидентом объявили об эвакуации людей.