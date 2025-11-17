Европейская страна эвакуировала деревню из-за конфликта на Украине

Власти Румынии эвакуируют деревню на границе с Украиной

Власти Румынии заявили об эвакуации деревни Плауру, расположенной на другом берегу Дуная от украинского портового города Измаил. Об этом сообщает портал Euractiv.

Отмечается, что решение было принято после того, как в результате атаки беспилотника на юге Украины произошло возгорание судна, перевозившего сжиженный углеводородный газ. Из-за «близости судна к румынской территории и характера его груза» власти распорядились об эвакуации.

По официальным данным, в 2021 году в Плауру проживало 32 человека. Власти заявили, что на данный момент эвакуировали 15 человек.

Ранее Румыния вызвала посла России в Бухаресте, чтобы выразить протест в связи с обвинением в нарушении воздушного пространства страны.

Посол России в Румынии Владимир Липаев прокомментировал встречу в МИД страны, куда его вызвали в связи с инцидентом на границе республики, где якобы были обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он назвал «театрализованным представлением с фотосессией» встречу в МИД Румынии, где ему выразили протест на фоне инцидента с БПЛА. Он объяснил румынсаим дипломатом, что гражданские объекты никогда не были и не будут целями для российских военных.