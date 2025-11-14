Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:04, 14 ноября 2025Мир

МИД Румынии вызвал российского посла

Reuters: МИД Румынии вызвал российского посла из-за инцидента с фрагментами БПЛА
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПротесты в России

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева в связи с инцидентом на границе республики, где якобы были обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Reuters.

«Румыния вызвала посла России в Бухаресте, чтобы выразить протест в связи с обвинением в нарушении воздушного пространства страны», — передает агентство заявление румынского внешнеполитического ведомства.

11 ноября Минобороны Румынии заявило о наличии якобы фрагментов беспилотников в пяти километрах к югу страны от границы.

В ведомстве указали, что в 1:07 по мск на украинской стороне Дуная, в районе порта Измаил, было зафиксировано большое количество взрывов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие вещи бывают». Обломки «Искандера» упали на посольство Азербайджана в Киеве. Как на это отреагировали в Баку и Москве?

    Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения

    Франция впервые показала новую ядерную ракету

    В Литве захотели усилить контроль над следующими в Калининград россиянами

    Главком ВСУ назвал самое сложное направление для украинской армии

    МИД Румынии вызвал российского посла

    Популярная модель призналась в приеме препарата для лечения диабета ради похудения

    Раскрыты долгосрочные планы Европы по Украине

    Уникальное гигантское млекопитающее неожиданно «выловили» в России

    Появились подробности о ставших жертвами брутальной расправы ВСУ жителях Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости