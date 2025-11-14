Reuters: МИД Румынии вызвал российского посла из-за инцидента с фрагментами БПЛА

МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева в связи с инцидентом на границе республики, где якобы были обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Reuters.

«Румыния вызвала посла России в Бухаресте, чтобы выразить протест в связи с обвинением в нарушении воздушного пространства страны», — передает агентство заявление румынского внешнеполитического ведомства.

11 ноября Минобороны Румынии заявило о наличии якобы фрагментов беспилотников в пяти километрах к югу страны от границы.

В ведомстве указали, что в 1:07 по мск на украинской стороне Дуная, в районе порта Измаил, было зафиксировано большое количество взрывов.