В Румынии рассказали о возможном наличии фрагментов БПЛА на границе страны

Минобороны Румынии заявило о возможном наличии фрагментов БПЛА на границе страны

Минобороны Румынии рассказало о возможном наличии фрагментов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в пяти километрах к югу страны от границы. Сообщение об этом опубликовано на сайте румынского военного ведомства.

В министерстве рассказали, что в 1:07 по московскому времени на украинской стороне Дуная, в районе порта Измаил, было зафиксировано большое количество взрывов. «В 01:09 в Минобороны поступила информация о столкновении воздушного судна с землей в районе Гринду, примерно в пяти километрах к югу от границы. На место происшествия выехали военные и сообщили о возможном наличии фрагментов беспилотника», — уточнили в министерстве.

Ранее стало известно, что в Одесской области произошли взрывы в районе порта Измаил, на украинский регион ведется налет беспилотников. Около 1:36 по московскому времени (00:36 по Киеву) в области началась работа систем противовоздушной обороны (ПВО), спустя несколько минут мониторинговые паблики сообщили о громких звуках и прилетах.

В 2:03 был дан отбой тревоги. Всего Одесскую область атаковали около десяти аппаратов. О последствиях на данный момент неизвестно.