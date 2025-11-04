В Одессе сообщили о налете беспилотников и взрывах в районе порта Измаил

В Одессе сообщили об атаке беспилотников и взрывах в районе Измаила

В Одесской области произошли взрывы в районе порта Измаил, на украинский регион ведется налет беспилотников. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Типичная Одесса».

Около 1:36 по московскому времени (00:36 по Киеву) в области началась работа систем противовоздушной обороны (ПВО), спустя несколько минут мониторинговые паблики сообщили о громких звуках и прилетах.

В 2:03 был дан отбой тревоги. Всего Одесскую область атаковали около десяти аппаратов. О последствиях на данный момент неизвестно.

В ночь на 3 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Российские военные нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. По данным оборонного ведомства, для атак использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в частности, гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

