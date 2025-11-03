Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 3 ноября 2025Россия

В Минобороны раскрыли подробности группового удара по военным объектам на Украине

МО РФ: Российские военные нанесли групповой удар по военным объектам на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские военные нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, для атак использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.

Удары были нанесены по предприятиям военной промышленности, объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — уточнили в Минобороны, добавив, что групповой удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 3 ноября, средства противовоздушной обороны сбили 64 беспилотных летательных аппарата над регионами России. По 29 беспилотников сбили в Ростовской и Саратовской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk. Какое решение принял президент США?

    Умер российский политик и правозащитник Валерий Борщев

    Минобороны России сообщило об отражении попыток ВСУ прорвать окружение в ДНР

    Российских депутатов призвали ходить на работу в сюртуках

    В Минобороны раскрыли ситуацию в Димитрове

    В НАТО назвали ситуацию на Украине тупиковой и призвали к переговорам

    В ДНР раскрыли настроения оставшихся без снабжения солдат ВСУ под Димитровом

    Раскрыты подробности боев с окруженными бойцами ВСУ в Красноармейске

    Врач отсудил у московского центра сотни тысяч рублей за некачественное образование

    Подсчитано необходимое количество Tomahawk для серьезного ущерба России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости