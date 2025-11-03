В Минобороны раскрыли подробности группового удара по военным объектам на Украине

Российские военные нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, для атак использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.

Удары были нанесены по предприятиям военной промышленности, объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — уточнили в Минобороны, добавив, что групповой удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 3 ноября, средства противовоздушной обороны сбили 64 беспилотных летательных аппарата над регионами России. По 29 беспилотников сбили в Ростовской и Саратовской областях.