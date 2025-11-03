Средства ПВО отразили ночную атаку БПЛА на российские регионы

Минобороны: Средства ПВО сбили 64 БПЛА в ночь на 3 ноября

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 64 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об отражении атаки на российские регионы сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, попытка атаки была предпринята в период с 23:00 2 ноября до 7:00 3 ноября по московскому времени.

В частности, по 29 БПЛА сбили в Ростовской и Саратовской областях. Кроме того, в Волгоградской области уничтожили 4 дрона, а в Белгородской области и Ставропольском крае ликвидировали по одной воздушной цели.

Ранее сообщалось, что 2 ноября в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени средства ПВО уничтожили три БПЛА в Курской области. Также по два дрона поразили в Белгородской и Ростовской областях. Еще одну воздушную цель сбили в Республике Крым.