Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за 3 часа сбили 8 украинских БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

В частности, три БПЛА уничтожили в Курской области. Также по два дрона поразили в Белгородской и Ростовской областях. Еще одну воздушную цель сбили в Республике Крым.

Ранее сообщалось, что в период с 15:00 до 21:00 по московскому времени средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над территорией Белгородской области и один — над Республикой Крым.

    Все новости