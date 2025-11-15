В России ответили на обвинения Румынии в нарушении воздушного пространства

Посол России в Румынии Владимир Липаев прокомментировал встречу в МИД страны, куда его вызвали в связи с инцидентом на границе республики, где якобы были обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Слова дипломата приводит ТАСС.

Липаев назвал «театрализованным представлением с фотосессией» встречу в МИД Румынии, где ему выразили протест на фоне инцидента с БПЛА. Он объяснил румынским дипломатом, что гражданские объекты никогда не были и не будут целями для российских военных.

«Во избежание случайного падения сбиваемых беспилотных летательных аппаратов было рекомендовано прекратить накачку оружием антинародного режима во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и его кликой, узурпировавшим власть в стране», — ответил представитель посольства на обвинения Румынии в нарушении воздушного пространства.

Ранее МИД Румынии вызвал российского посла. «Румыния вызвала посла России в Бухаресте, чтобы выразить протест в связи с обвинением в нарушении воздушного пространства страны», — сообщило агентство Reuters.