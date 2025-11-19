Экономика
10:58, 19 ноября 2025Экономика

В России опровергли разрешение ухудшать качество конфет

ТАСС: Росстандарт опроверг рассмотрение новых ГОСТов на шоколадные конфеты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Росстандарт не принимал новые ГОСТы на шоколадные конфеты и не рассматривает соответствующие проекты для дальнейшего утверждения. Таким образом в ведомстве прокомментировали сообщения СМИ о разрешении производителям ухудшать качество продукции, передает ТАСС.

По данным источников, Росстандарт готовит изменения ГОСТа, дающие право называть шоколадными изделия, в которых содержатся только девять процентов какао-продуктов.

Представитель ведомства напомнил, что в России действует ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения» и изменения в него не вносили.

В то же время еще в 2022 году Евразийская экономическая комиссия приняла изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», касавшиеся шоколада и шоколадных изделий. Они могут привести к пересмотру ряда стандартов, но только при достижении консенсуса внутри России и дальнейшего соглашения между государствами-членами ЕАЭС.

В Росстандарте пообещали, что речь не пойдет об ухудшении норм. Что касается сведений СМИ, то разработчики стандартов могут размещать во ФГИС первые редакции проектов документов для обсуждения и сбора замечаний и комментариев. Эти редакции не имеют статуса официальных, они могут многократно меняться в процессе разработки.

Ранее сообщалось, что с июля 2024 по июль 2025 года ассортимент конфет со вкусом алкоголя в России вырос на 22,6 процента, до 228 позиций.

