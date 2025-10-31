NTech: За год ассортимент конфет со вкусом алкоголя в России вырос на 22,6 %

С июля 2024 по июль 2025 года ассортимент конфет со вкусом алкоголя в России резко вырос. Об этом со ссылкой на исследование NTech сообщает газета «Ведомости».

Выбор сладостей со вкусом бренди, ликера или рома прибавил 22,6 процента и увеличился до 228 позиций. Продажи таких конфет за это же время выросли на 50,6 процента в рублях и на 12,8 процента в килограммах.

Как отмечают в «Нильсен», продажи шоколадных конфет с алкогольными вкусами в натуральном выражении сократились на пять процентов в годовом выражении. При этом с июля по октябрь 20240-го продажи подскочили на 64 процента в денежном и на 41 процент в натуральном выражении.

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, продукты с алкогольными вкусами становятся заменой для тех, кто отказался от употребления спиртного. Часть молодежи сокращает потребление алкоголя или вовсе отказывается от него, предпочитая снеки и сладости с соответствующими вкусами, добавил директор по развитию компании Zaklan (производитель джемов для Barrister) Юрий Никифоров.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил усилить контроль за продажей кондитерских изделий с содержанием алкоголя на маркетплейсах. В обращении главе Роспотребнадзора Анне Поповой он обратил внимание, что на онлайн-платформах в карточках товара могут отсутствовать пометки об ограничениях по возрасту или быть скрыты в характеристиках. По мнению депутата, это создает условия для бесконтрольной покупки алкогольных конфет несовершеннолетними и представляет потенциальную угрозу для их здоровья.