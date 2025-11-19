Обломки беспилотника ВСУ упали на территорию предприятия в российском регионе

Губернатор Малков: Обломки БПЛА упали на территорию предприятия под Рязанью

В Рязанской области обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на территорию одного из местных предприятий. Об этом сообщил губернатор российского региона Павел Малков в Telegram.

По его словам, в результате инцидента произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Пострадавших, предварительно, нет. Материальный ущерб пока неизвестен. На месте работают оперативные службы.

По информации Минобороны России, с 6:00 до 9:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны сбили над регионами 11 беспилотников ВСУ. Восемь из них уничтожены в Рязанской области.

Днем ранее в Рязанской области впервые объявляли угрозу атаки воздушного шара. Такие аппараты обладают большей грузоподъемностью, чем многие беспилотники, и могут нести до шести 82-миллиметровых мин.