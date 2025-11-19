Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:22, 19 ноября 2025Россия

Обломки беспилотника ВСУ упали на территорию предприятия в российском регионе

Губернатор Малков: Обломки БПЛА упали на территорию предприятия под Рязанью
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Рязанской области обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на территорию одного из местных предприятий. Об этом сообщил губернатор российского региона Павел Малков в Telegram.

По его словам, в результате инцидента произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Пострадавших, предварительно, нет. Материальный ущерб пока неизвестен. На месте работают оперативные службы.

По информации Минобороны России, с 6:00 до 9:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны сбили над регионами 11 беспилотников ВСУ. Восемь из них уничтожены в Рязанской области.

Днем ранее в Рязанской области впервые объявляли угрозу атаки воздушного шара. Такие аппараты обладают большей грузоподъемностью, чем многие беспилотники, и могут нести до шести 82-миллиметровых мин.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Его встретил уехавший с Украины на фоне скандала экс-глава Минобороны Умеров

    Появились новые детали о прошлом пропавшего в тайге с семьей бизнесмена Усольцева

    Стали известны все участники стыковых матчей за выход на ЧМ-2026

    Польша объявила о закрытии последнего консульства России в стране

    Аварию со сгоревшими заживо россиянами сняли на видео от «первого лица»

    На Западе признали необходимость залезть в долги ради Украины

    В Подмосковье из незаконного оборота изъяли почти 8 тысяч бутылок алкоголя

    На оборонном заводе России вскрылись новые махинации

    Глава офиса Зеленского рассказал о поездке по возобновлению переговоров

    Уиткофф отменил встречу с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости