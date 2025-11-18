В российском регионе впервые объявили угрозу атаки воздушного шара

МЧС впервые объявило в Рязани и Рязанской области угрозу атаки воздушного шара

МЧС впервые с начала специальной военной операции объявило в Рязани и Рязанской области угрозу атаки воздушного шара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные из приложения ведомства.

Как следует из предупреждения, речь идет об атаке малоразмерного воздушного шара. Жителей региона призвали не подходить к окнам. А тем, кто оказался на улице, посоветовали зайти в ближайшее здание.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России более 30 воздушных шаров со взрывчаткой. Все они были уничтожены.

ВСУ уже неоднократно запускали по российским регионам взрывоопасные воздушные шары, которые прозвали «шарами-террористами». Такой аппарат обладает большей грузоподъемностью, чем многие беспилотники, и может нести до шести 82-миллиметровых мин. В августе такие шары использовались для атаки на Липецкую область, а в январе «шар-террорист» заметили в Курской области. В течение 2024 года также неоднократно сообщалось о похожих инцидентах.