21:19, 19 ноября 2025Экономика

В Японии из-за непогоды сгорело более полутора сотен домов

В японской Оите из-за сильного ветра пожар охватил 170 домов
Виктория Клабукова
СюжетЛесные пожары:

Кадр: NHK

В японском городе Оита в пожаре сгорело более полутора сотен домов. Об этом сообщает местный телеканал NHK.

Пожар произошел в одном из зданий в районе Саганосэки, плотно застроенном малоэтажными деревянными домами. Огонь мгновенно перекинулся на соседние постройки. Масштабный пожар охватил больше 170 домов и, как стало известно позднее, распространился на лесной массив поблизости и необитаемый остров примерно в километре от города. Площадь возгорания достигла 49 тысяч квадратных метров, локализовать его не могут уже сутки. Эвакуированы 167 человек. Пожар унес жизнь 76-летнего мужчины — причиной называют остановку сердца. Одну женщину 50 лет госпитализировали с легкими ожогами и отравлением угарным газом.

В феврале природный пожар разгорелся в другом японском городе, Офунато. В результате пострадали 84 дома, огонь охватил не менее 600 гектаров территории.

