10:38, 19 ноября 2025Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша рассказала об операции и сняла видео в слезах

Блогерша Аня Покров рассказала, что ей удалили кисту
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Аня Pokrov

Популярная российская TikTok-блогерша Аня Покров (настоящее имя — Анна Покровская) рассказала, что ей провели операцию. Подробности она раскрыла в своем Telegram-канале.

Блогерша показала несколько фотографий из больницы и призналась, что пережила операцию. «Я вам не говорила, чтобы не пугать... Со мной все хорошо. Вырезали кисту, уже отдыхаю», — написала она.

Также Покровская опубликовала видео, на котором она сняла себя в слезах после наркоза. По словам блогерши, в тот момент у нее болело все тело. Кроме того, добавила тиктокерша, ей нельзя было засыпать. «Мне сделали два укола обезболивающих (...), и все стало налаживаться», — заключила она.

Ранее блогерша Аня Хахадетка (настоящее имя — Анна Калашник) рассказала о слепоте на один глаз. Она отметила, что ей комфортно жить с этой особенностью здоровья.

