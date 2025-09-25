Известная российская блогерша рассказала о слепоте на один глаз

Блогерша Хахадетка заявила, что в детстве ослепла на левый глаз

Известная российская TikTok-блогерша Аня Хахадетка (настоящее имя — Анна Калашник) рассказала о слепоте на один глаз. Подробности она раскрыла в видео, доступном в ее аккаунте в TikTok.

«У меня вообще не видит левый глаз. Я с детства думала, что это норма — видеть одним глазом», — рассказала Калашник. По словам блогерши, у нее не развились глазные мышцы.

Она объяснила, что ее родители поздно заметили, что у ребенка проблемы со зрением. «Если бы это заметили раньше, можно было бы что-то с этим сделать: тренировать [мышцы], лечить. Но сейчас уже никак не спасти ситуацию», — добавила блогерша.

В то же время она отметила, что ей комфортно жить с этой особенностью здоровья. Калашник уточнила, что не понимает, каково это — видеть двумя глазами.

Ранее популярный стендап-комик Николай Андреев рассказал о слепоте на один глаз. Он признался, что это мешает ему ориентироваться в пространстве.