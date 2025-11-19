Появились подробности по делу выгораживавшего брата высокопоставленного сотрудника СК

В Дагестане суд заочно арестовал экс-сотрудника СК за влияние на следствие

В Дагестане суд заочно арестовал бывшего заместителя руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»). Высокопоставленный сотрудник СК объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в октябре 2012 года обвиняемый хотел помешать расследованию уголовного дела об аферах, фигурантом которого был его родной брат. Мужчина давил на следователей, обещая проблемы по службе и с продвижением по карьерной лестнице.

