17:55, 19 ноября 2025Бывший СССР

Приостановку публикаций НАБУ по делу Миндича объяснили торгом с США

Рожин: Приостановка публикаций НАБУ может быть связана с торгом с США
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Приостановка Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) публикаций материалов по итогам расследования дела, в котором замешан бизнесмен Тимур Миндич, может быть связана с торгом с США. Такое мнение высказал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«По всей видимости, это часть кулуарной расторговки в Турции. Можно только предполагать, что потребовали от кокаинового фюрера за приостановку публикации компромата», — написал Рожин.

По его словам, платой за остановку публикаций может быть согласие властей Украины на мирный план, который, вероятно, будет включать выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса.

Ранее депутаты Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» заявили, что необходимо уволить всех причастных к коррупционному скандалу на Украине. В заявлении сказано о необходимости полной поддержки деятельности НАБУ и САП всеми органами государственной власти Украины.

