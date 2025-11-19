Экономика
01:11, 19 ноября 2025

Путин раскрыл роль России в стабильности мирового энергетического рынка

Путин: Россия обеспечивает надежные поставки энергоресурсов вопреки давлению
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ принимает все требуемые шаги для нормализации положения на рынке энергетики, несмотря на усилия недружественных государств по дестабилизации цепочек поставок. Его слова приводит ТАСС.

«Мы делаем все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами, несмотря на попытки извне негативно влиять на цепочки поставок», — сказал Путин.

В октябре Путин высказался о последствиях новых санкций для российской экономики. Он указал, что отечественная энергетика в настоящее время чувствует себя уверенно.

