Россиянин съездил в отпуск и стал богаче на 30 миллионов рублей

Житель Мурманской области выиграл 30,5 млн руб. после вещего сна со звездами

Житель Мурманской области поехал в отпуск в Санкт-Петербург и стал обладателем 30,5 миллиона рублей. Как пишет kp.ru, за сутки до того, как он выиграл крупную сумму денег, ему приснился вещий сон.

«В ту ночь я во сне словно к звездам тянулся руками. А на следующий день они и упали!» — поделился он.

Уточняется, что лотерейный билет счастливчик заполнил двумя числами, связанными с датами рождения близких. Остальные — ориентируясь на архив тиражей.

Выигрыш мужчина, работающий мастером-приемщиком металла, планирует потратить на закрытие ипотеки, покупку квартиры и помощь родственникам.

Ранее сообщалось, что в России сразу 14 человек из разных регионов выиграли по миллиону рублей в рамках розыгрыша лотереи «Мечталлион».