В России миллионерами стали сразу 14 человек

«Национальная лотерея»: 14 участников «Мечталлиона» выиграли по миллиону рублей

В России сразу 14 человек из разных регионов выиграли по миллиону рублей в рамках розыгрыша лотереи «Мечталлион». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на оператора всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея».

Билеты, которые принесли своим владельцам такие суммы, были приобретены в Москве, Камчатском, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях, Башкирии, Ленинградской и Ростовской областях, а также онлайн: на сайте и в мобильном приложении.

Общая сумма всех выигрышей 164-го тиража «Мечталлион» оказалась выше 36 миллионов рублей. Более 210 тысяч билетов оказались выигрышными.

Ранее житель Карелии Владислав Левоев выиграл в лотерею более 25 миллионов рублей. По его словам, он приобрел билет после ссоры с женой. Однако, когда она узнала о его выигрыше, им удалось быстро помириться.

Также сообщалось, что житель Ханты-Мансийска, который работал на заводе, из-за технической ошибки получил 13-ю зарплату в размере семи миллионов рублей, так как ему выдали заработные платы сразу 34 сотрудников другого филиала.