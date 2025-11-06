Россиянин не угадал в лотерее ни одного числа и выиграл более 25 миллионов рублей

Житель Карелии Владислав Левоев выиграл в лотерею более 25 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Левоева, он решил поучаствовать в лотерее после ссоры с женой. «Даже не знаю, что меня подтолкнуло, но я зашел в мобильное приложение и купил билет», — рассказал он.

Чтобы выиграть в лотерее, Левоеву нужно было угадать либо 12 чисел из 24, либо ни одного. «Участник отметил числовую комбинацию в игровом поле наобум, не угадал ни одного числа», — объяснили организаторы игры. Это и принесло россиянину суперприз.

Как отмечает мужчина, поначалу он спутал новость о своей победе с рекламой. Когда же осознал свою удачу, то впал в ступор. «Жене прислал скриншот экрана с суммой, она удивилась, не обманываю ли я ее. Мы сразу помирились. Забавно получилось!» — отметил Левоев.

Счастливчик работает в Карелии дорожным строителем. Полгода назад у него родилась дочь, которой он старается посвящать как можно больше времени. Призовые деньги планирует потратить на покупку собственного дома и машины, а оставшуюся часть отдаст близким.

