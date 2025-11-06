Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:40, 6 ноября 2025Из жизни

Россиянин не угадал в лотерее ни одного числа и выиграл более 25 миллионов рублей

Житель Карелии выиграл в лотерею 25 миллионов рублей, не угадав ни одного числа
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Romano Calabrese / Shutterstock / Fotodom

Житель Карелии Владислав Левоев выиграл в лотерею более 25 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Левоева, он решил поучаствовать в лотерее после ссоры с женой. «Даже не знаю, что меня подтолкнуло, но я зашел в мобильное приложение и купил билет», — рассказал он.

Чтобы выиграть в лотерее, Левоеву нужно было угадать либо 12 чисел из 24, либо ни одного. «Участник отметил числовую комбинацию в игровом поле наобум, не угадал ни одного числа», — объяснили организаторы игры. Это и принесло россиянину суперприз.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Как отмечает мужчина, поначалу он спутал новость о своей победе с рекламой. Когда же осознал свою удачу, то впал в ступор. «Жене прислал скриншот экрана с суммой, она удивилась, не обманываю ли я ее. Мы сразу помирились. Забавно получилось!» — отметил Левоев.

Счастливчик работает в Карелии дорожным строителем. Полгода назад у него родилась дочь, которой он старается посвящать как можно больше времени. Призовые деньги планирует потратить на покупку собственного дома и машины, а оставшуюся часть отдаст близким.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья Александр Д. купил лотерейный билет на предыдущий маленький выигрыш и разбогател. Он выиграл 285 миллионов рублей, часть из которых решил потратить на подарок дочери — автомобиль.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тряслись стены и окна». Украинские дроны семь часов атаковали Волгоград. Что известно о последствиях массированного удара?

    Китай создал уникальный корабельный реактор

    Пожелавшая бойцам СВО «сдохнуть» блогерша выслушала приговор за другое преступление

    Генсек НАТО съязвил о России

    В российском городе закрыли детсады и школы после атаки беспилотников ВСУ

    Россиянин не угадал в лотерее ни одного числа и выиграл более 25 миллионов рублей

    Полчища песчаных москитов атаковали россиян на пляжах Кубы

    Названы делающие секс опасным для здоровья виды аллергии

    Украинская девочка отказалась петь «Калинку» на уроке музыки в Финляндии

    Сальдо рассказал о чувствительном ударе партизан по логистике ВСУ в Одессе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости