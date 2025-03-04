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10:37, 4 марта 2025Из жизни

Россиянин потратил призовые 150 рублей и выиграл в лотерее 285 миллионов рублей

Житель Подмосковья выиграл в лотерее 285 миллионов рублей, купив билет на рынке
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Житель Подмосковья по имени Александр Д. купил лотерейный билет на предыдущий маленький выигрыш и разбогател. Об этом, как передает РБК, сообщает пресс-служба Столото».

По словам мужчины, он дважды поучаствовал в онлайн-лотерее и дважды получил с нее 150 рублей. Приехав на рынок в Орехово-Зуево, он решил потратить последний выигрыш на новый купон. Там в специальной точке продаж он купил билет игры «Охота». Это купон оказался счастливым — Александр выиграл 285 миллионов рублей.

На оформление выигрыша счастливчик приехал с дочерью. Он рассказал, что потратит часть призовых денег на подарок для дочери — купит ей автомобиль. Остальное Александр планирует вложить в открытие собственного бизнеса, чтобы, по его словам, обеспечить стабильное будущее для близких и приумножить выигранные средства.

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В пресс-службе лотереи отметили, что Александр выиграл в игре «Охота» рекордную сумму. До этого самыми крупными выигрышами в ней считались 20 и 28 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что домохозяйка Ольга из поселка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре по настоянию мужа купила билет новогодней лотереи «Мечталлион», который принес ей выигрыш 147 миллионов рублей. Что делать с призом, она пока не решила.

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