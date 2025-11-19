Российские войска прорвались в важнейший город в ДНР

Российские войска прорвались в Северск и смогли закрепиться на южных окраинах населенного пункта. О начале штурма важнейшего для обороны Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике города сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска ведут бои уже в самом Северске», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские войска также наступают на флангах украинской группировки в городе.

Наступление на Северск ранее предрек военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Тогда он добавил, что контроль над Северском и Красным Лиманом даст возможность продвигаться дальше на Славянск.