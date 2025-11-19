Российский боец СВО остался без половины черепа и выжил

В Кемеровской области хирурги провели операцию бойцу СВО без половины черепа

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине остался без половины черепа и выжил. Операцию ему провели хирурги из Кемеровской области, пишет «Российская газета».

Боец воздушно-десантных войск получил тяжелейшее минно-взрывное ранение в зоне СВО. Ему провели операцию по восстановлению черепа с применением 3D-технологий.

Пациенту на несколько недель установили своеобразный мешок из синтетического материала, чтобы постепенно наполнять его физраствором. За счет того, что тканевый экспандер растянул кожу, сформировался достаточный запас здоровой ткани. После этого хирурги смогли приступить к операции по установке индивидуального 3D-имплантата, который полностью повторил все анатомические особенности военного.

Ранее сообщалось, что другой боец СВО попал под удар HIMARS, потерял часть черепа и выжил. Военнослужащий признался, что, очнувшись в госпитале, не сразу понял серьезность своего положения.