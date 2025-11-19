Российский чиновник провернул аферу на 11 миллионов рублей с горнолыжным курортом

В Кузбассе задержан замглавы Таштагольского района за аферу с курортом Шерегеш

В Кузбассе ФСБ задержала первого заместителя главы Таштагольского района Сергея Попова, который провернул аферу на 11 миллионов 400 тысяч рублей при строительстве горнолыжного курорта Шерегеш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По месту его жителя были проведены обыски.

По данным агентства, в ведомстве рассказали, что в период с декабря 2022 года по октябрь 2023 года Попов использовал свои служебные полномочия и при исполнении муниципального контракта на строительство объектов теплоснабжения спортивно-туристического комплекса в поселке Шерегеш согласовал изготовление и использование некачественных железобетонных конструкций, которые не соответствуют техническим требованиям. После выполнения работ он подписал акты приемки. Было дано указание подчиненным оплатить более 11 миллионов 400 тысяч рублей.

