Силовые структуры
16:09, 13 ноября 2025

Бывший замглавы транспортного СК России получил приговор за кражу драгоценностей

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве осудили бывшего замглавы транспортного Следственного комитета (СК) Александра Задорина за кражу драгоценностей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Таганский суд Москвы признал Задорина виновным в краже ювелирных изделий на сумму более 19 миллионов рублей и приговорил к 14 годам колонии строгого режима. Также ему запрещено занимать государственные должности в течение 11 лет.

16 апреля 2019 года во время расследования уголовного дела правоохранители проводили обыск в павильоне Vangold в торгово-развлекательном центре «Мега Химки». Тогда они изъяли ювелирные изделия. Задорин забрал их в свой служебный кабинет. Судя по материалам, после этого он дал распоряжение своим подчиненным не передавать украшения в камеру хранения вещественных доказательств.

Кроме того, всплыл еще один эпизод. По данным следствия, Задорин пытался помочь избежать уголовной ответственности виновнику столкновения гидросамолета Cessna с вертолетом Robinson R-44, произошедшего над Истринский водохранилищем в 2015 году. Жертвами авиакатастрофы стали все пассажиры и оба пилота. Бизнесмен, которому принадлежал гидросамолет, передал подсудимому 2,5 миллиона рублей в качестве взятки.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы транспортного СК не отпустили на СВО.

