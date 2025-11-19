Россия
19:15, 19 ноября 2025Россия

Российский генерал отреагировал на попытку атаковать Воронеж с помощью ATACMS

Алаудинов: ВСУ ударили по имиджу производителя ATACMS попыткой атаковать Воронеж
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по имиджу производителя американских ракет ATACMS попыткой атаковать Воронеж. Об этом заявил генерал-лейтенант, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает ТАСС.

«Я так думаю, что таким образом украинцы нанесли имиджевый удар по производителю этих ракет, и в данном случае, мне кажется, их вряд ли похвалят», — обозначил российский генерал.

По словам Алаудинова, ВСУ давно хотели нанести ракетный удар вглубь России, но не достигли своей цели, так как ракеты были сбиты.

«Мы показали, что наши зенитные комплексы С-400 являются очень мощной системой, которую пройти эти ракеты не могут», — заключил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» были сбиты четыре ракеты ATACMS. Место их запуска установлено.

