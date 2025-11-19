Появилось видео удара «Искандера» по месту запуска ATACMS, атаковавших Воронеж

Минобороны России раскрыло детали атаки, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались предпринять по Воронежу 18 ноября. Как сообщили в оборонном ведомстве, все выпущенные по городу ракеты были уничтожены дежурными расчетами российских систем ПВО.

По данным министерства, удар был нанесен в 14:31 по московскому времени. В сообщении говорится, что Киев попытался поразить гражданские объекты в глубине российской территории, выпустив четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.

В ходе противоракетного боя российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» все ракеты ATACMS были сбиты Минобороны

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Обломки упали на крыши детского дома и центра для пожилых

Хотя ракеты перехватили в воздухе, их фрагменты упали на территорию города. По информации Минобороны, повреждения получили крыши областного геронтологического центра, детского дома и одно частное домовладение. Пострадавших среди гражданских нет.

Ранее глава региона Александр Гусев подтвердил, что российские средства ПВО уничтожили несколько воздушных целей, а последствия атаки ограничились материальным ущербом. По его словам, повреждены кровля частного дома и автомобиль. Также он отметил, что пострадавших или жертв в результате произошедшего нет.

При этом Гусев предупредил, что на земле могут оставаться опасные элементы, и призвал жителей соблюдать осторожность.

Российские военные установили место запуска ракет ВСУ

По данным Минобороны, место запуска ракет определили практически сразу. Российская воздушная разведка установила, что пуск произведен с территории Харьковской области.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В районе населенного пункта Волосская Балаклея военные нашли две пусковые установки РСЗО MLRS американского производства. По этой позиции поразили ракетой комплекса «Искандер-М». В результате удара, как уточняет министерство, были уничтожены обе пусковые установки, их боекомплект, а также до десяти военнослужащих, которые находились на позиции.

В соцсетях появились кадры со сбитыми ракетами

Кадры с обломками сбитых ракет опубликовал Telegram-канал Shot. На видео, которое появилось в сети, заметны части ракет с надписями на английском языке. Где именно сделана запись, не уточняется.

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

По версии канала, удар по Воронежской области действительно наносили ракетами ATACMS, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп ранее запрещал Киеву использовать это вооружение для атак по российской территории. Утверждается, что сначала предполагалось использование РСЗО, однако после изучения обломков стало ясно, что применялись именно ATACMS. Согласно данным канала, обнаружено четыре фрагмента американских ракет.

Shot также напомнил, что Пентагон еще весной установил запрет на применение дальнобойных ракетных систем для ударов по территории России. Позднее появлялись слухи о возможной отмене ограничения, но Трамп назвал такие сообщения «фейком».