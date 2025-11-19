Опубликованы кадры со сбитыми при попытке ударить по Воронежу ракетами

Опубликованы кадры с ракетами, сбитыми при попытке ударить по Воронежу. Их показал Telegram-канал Shot.

Об украинской атаке на Воронеж стало известно 18 ноября.

На представленных каналом фотографиях видно фрагменты ракет с нанесенными на них надписями на английском языке. Где именно были сделаны снимки, не уточняется.

Тем временем Минобороны России заявило, что обломками сбитых ракет была повреждена крыша геронтологического центра и кровля детского дома. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет, указали там.