Самую дорогую чашку кофе в истории подадут в кафе в Дубае

В Дубае появился редкий кофе по цене 80 тысяч рублей за чашку

В дубайском кафе Julith Coffee появился кофе по цене 3600 дирхамов (80 тысяч рублей) за чашку. Об этом сообщает издание The Independent.

Напиток готовят из кофейных зерен Geisha линии Nido 7 — редкого сорта, выращенного на склонах неприступного вулкана Бару в западной Панаме. Каждая партия (микролот) дает лишь несколько килограммов зерен за урожай.

Julith сумел выкупить 20 килограммов Nido 7 на аукционе в Панаме. За лот шла ожесточенная борьба: на него претендовали сотни покупателей, а цена после 549 ставок достигла 2,2 миллиона дирхамов (49 миллионов рублей). Это сделало Nido 7 самой дорогой партией кофе в истории.

В заведении планируют приготовить около 400 чашек напитка. Одну из них зарезервировали для правителя Дубая — шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума.

Ранее сообщалось, что блогер Карми Селлитто попробовал самый дорогой кофе в Великобритании. Он стоил всего 265 фунтов стерлингов, то есть примерно 28 тысяч рублей.