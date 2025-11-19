Сообщение об изменении в России стандартов на шоколад опровергли

Росстандарт опроверг данные о рассмотрении новых ГОСТов на шоколад

Появившиеся в сети данные о том, что Росстандарт пересматривает ГОСТ на шоколад, что приведет к ухудшению его качества, являются недостоверными. Ведомство опровергло подобные планы.

Поводом для таких публикаций стал проект, размещенный на портале правовых и нормативно-технических документов. Отмечалось, что в России рассматривается проект ГОСТа, разрешающий производителям называть «шоколадными» изделия, содержащие лишь 9 процентов какао-продуктов. В данный момент стандарт требует, чтобы доля настоящего шоколада была не ниже 25 процентов.

На портале документов особо подчеркивается, что данный проект не подлежит применению и носит исключительно технический характер.

На информацию о снижении требований к шоколаду отреагировал и Росстандарт. «Росстандарт не утверждал новых национальных стандартов, устанавливающих требования к шоколадным изделиям и конфетам. Проекты стандартов на данную продукцию также на утверждение в ведомство не представлялись», — отметили в федеральном агентстве. В настоящее время продолжает действовать ранее утвержденный ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения». При этом Росстандарт напомнил, что в 2022 году Евразийской экономической комиссией были внесены изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). Были установлены дополнительные требования к шоколаду и шоколадным изделиям. Эти изменения могут привести к необходимости актуализации отдельных стандартов, однако такая работа может быть проведена только при достижении консенсуса внутри России, а также согласовании между государствами-членами ЕАЭС.

Ведомство также объяснило, что разработчики стандартов имеют право размещать в Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) первые редакции проектов документов для обсуждения и сбора замечаний. Редакции могут неоднократно меняться, а размещенные документы не имеют статуса официальных или утвержденных, заключили в Росстандарте.

Информация о снижении требований к шоколаду в России получила распространение преимущественно в Telegram-каналах и нескольких региональных изданиях — например, «Камчатка Сегодня», «Daily Карелия». При этом ряд изданий опубликовал опровержение этих сведений — «Ридус», ТАСС, «Царьград».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

